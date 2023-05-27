Çinli petrokimya şirketi İngiliz JM Company ile işbirliği yapacak

Çin'in Fujian eyaletindeki Zhongjing Petrokimya Grubu, İngiliz kimya şirketi Johnson Matthey ile petrokimya sektöründe işbirliği yapacak. İmzalanan sözleşme ile yıllık 900.000 ton üretim kapasitesine sahip bir BDO projesi başlatılacak.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletindeki en büyük özel petrokimya işletmesi olan Zhongjing Petrokimya Grubu, eyaletin merkezi Fuzhou'da İngiliz kimya şirketi Johnson Matthey (JM Company) ile petrokimya sektöründe işbirliğine yönelik bir sözleşme imzaladı.

İmza töreniyle İngiliz şirketinin BDO üretim teknolojisinin kullanıma sokulması ve yıllık 900.000 ton üretim kapasiteli bir BDO projesinin başlangıcı ilan edilmiş oldu.

Önemli bir temel kimyasal hammadde olan BDO, birçok sanayi zincirinde yaygın şekilde kullanılıyor.

SES 1 (Çince): SUN LIJUN, JM Company Büyük Çin Bölgesi Başkanı:

"Çin'de (büyük bir) pazar, politika desteği ve daha yüksek verimlilik varken İngiliz tarafında yaratıcılık, teknoloji ve kaynaklar bulunuyor. Bu bir kazan-kazan işbirliği."

SES 2 (İngilizce): JOHN EDWARDS, İngiltere'nin Çin Kraliyet Ticaret Komisyonu Üyesi:

"Bunun üç nedenden dolayı gerçekten önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu, büyük bir ticari proje. Dünyadaki tüm BDO projelerinden dokuz kat daha büyük olacak. İkincisi yeşil dönüşümle ilgili olduğu için gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje, biyoçözünürlüğü olan plastik ve malzemeler hakkında. Üçüncüsü bu proje, İngiltere ve Çin'in ekonomik ve ticari açıdan birlikte çalışmalarının iyi bir örneği olduğu için önemli olduğuna inanıyorum."

SES 3 (Çince): WENG SHENGJIN, Zhongjing Petrokimya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı:

"Enerjinin korunması, karbonun azaltılması ve emisyonların düşürülmesi hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırımları daha da artıracağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)