Çinli Perakendecilerin İş Beklentileri Artıyor

Çin'de yapılan bir ankete göre, Çinli perakendecilerin iş beklentileri, ülkenin büyümeyi teşvik etmek amacıyla aldığı politika tedbirlerinin etkisiyle artış gösteriyor. Çin Perakende Performans Endeksi, Ağustos ayında yüzde 50,3 seviyesinde gerçekleşerek, Temmuz ayına göre 0,2 yüzde puan artış gösterdi ve genişleme bölgesinde kalmaya devam etti.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yapılan sektörel bir ankete göre, ülkenin büyümeyi teşvik etmek amacıyla politika tedbirlerini artırmasıyla Çinli perakendeciler arasında iş beklentilerine olan güven giderek artış gösterdi.

Çin Genel Ticaret Odası'na göre, perakendecilerin sektöre yönelik beklentilerinin bir göstergesi olan Çin Perakende Performans Endeksi, Ağustos ayında yüzde 50,3 seviyesinde gerçekleşerek, Temmuz ayına göre 0,2 yüzde puan artış gösterdi ve art arda sekiz ay boyunca genişleme bölgesinde kaldı.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmayı işaret ediyor.

Ticaret Odası, endeksin bu yılın başından bu yana gösterdiği yükseliş eğiliminin Çin ekonomisinin dayanıklılığını kanıtlar nitelikte olduğunu belirtti.

Ticaret Odası ayrıca, Çin'in bir dizi büyüme yanlısı politika tebiri aldığını ve bunun da işletmelerin ve halkın güveninin yeniden tesis edilmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.