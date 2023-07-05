Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Avrupa'da fabrika kurmayı planlıyor

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor, Avrupa'da fabrika kurmayı planladığını duyurdu. Geçen yıl Avrupa pazarındaki araç satışları 100.000 adeti aşan şirket, ihracat hacminin artmasıyla yerel üretim için bir fabrika kurmayı önceliklendiriyor.

Otomobil üreticisi SAIC Motor'un Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Lingang üssünün montaj atölyesinde çalışan bir işçi, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor, Avrupa'da fabrika kurmayı planladığını duyurdu.

Geçen yıl SAIC Motor'un Avrupa pazarındaki araç satışları 100.000 adeti aşmıştı. SAIC Motor Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İş Departmanı Genel Müdürü Yu de Salı günü yaptığı açıklamada, ihracat hacminin artmasıyla yerel üretim için bir fabrika kurulmasının şirketin gündeminde öncelik kazandığını söyledi.

Shanghai merkezi otomobil üreticisi, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla yurtdışında 530.000 araç satışına ulaştı. Geçen yıl 1,01 milyona ulaşan rakamın bu yıl 1,2 milyonu geçmesi bekleniyor.

Yu'ya göre Avrupa pazarının, 200.000 adedi aşan satış rakamlarıyla şirketin ilk yurtdışı bölgesel pazarı olması bekleniyor.

SAIC Motor'un Silikon Vadisi, Londra ve Tel Aviv'de olmak üzere üç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) inovasyon merkezi bulunuyor. Londra, Münih ve Tokyo'da üç tasarım merkezine sahip şirket, Tayland, Endonezya, Hindistan ve Pakistan'da dört üretim üssü ve fabrika işletiyor.