Çinli Otomobil Üreticilerinin Yurtiçi Pazar Payı Yılın İlk İki Ayında Arttı - Haberler

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Çinli Otomobil Üreticilerinin Yurtiçi Pazar Payı Yılın İlk İki Ayında Arttı

Xinhua - Ekonomi
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Çinli Otomobil Üreticilerinin Yurtiçi Pazar Payı Yılın İlk İki Ayında Arttı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Birliğin verilerine göre Çin'de söz konusu dönemde 1,63 milyonun üzerinde yerli marka binek otomobil satışı gerçekleşti. Bu, yıllık bazda yüzde 20,3 yükselişe işaret ediyor. Çinli otomobil markalarının ülke içindeki pazar payları Ocak-Şubat döneminde yıllık yüzde 2,2 arttı ve yılın ilk iki ayındaki toplam satışların yüzde 44,6'sını oluşturdu. Şubat ayında Çin […]

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Birliğin verilerine göre Çin'de söz konusu dönemde 1,63 milyonun üzerinde yerli marka binek otomobil satışı gerçekleşti. Bu, yıllık bazda yüzde 20,3 yükselişe işaret ediyor. Çinli otomobil markalarının ülke içindeki pazar payları Ocak-Şubat döneminde yıllık yüzde 2,2 arttı ve yılın ilk iki ayındaki toplam satışların yüzde 44,6'sını oluşturdu. Şubat ayında Çin marka binek otomobil satışları yıllık bazda yüzde 27,9 artarak 634 bin adede çıkarken yerli marka otomobil satışlarının pazar payında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bir değişiklik yaşanmadı.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Otomobil, 27 Mart, Ekonomi, Haberler

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