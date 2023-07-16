Çinli Otomobil Markalarının Binek Araç Satışları Arttı

Çinli otomobil markalarının binek araç satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış gösterdi. 2023'ün ilk altı ayında yaklaşık 5,99 milyon Çin markalı binek araç satıldı ve bu rakam dönem boyunca ülkenin toplam binek araç satışlarının yüzde 53,1'ini oluşturdu. Yerli otomobil markalarının satışları ise yüzde 21,2 artarak yaklaşık 1,21 milyon adede ulaştı.