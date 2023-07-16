Çinli Otomobil Markalarının Binek Araç Satışları Arttı
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Çinli otomobil markalarının binek araç satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış gösterdi. 2023'ün ilk altı ayında yaklaşık 5,99 milyon Çin markalı binek araç satıldı ve bu rakam dönem boyunca ülkenin toplam binek araç satışlarının yüzde 53,1'ini oluşturdu. Yerli otomobil markalarının satışları ise yüzde 21,2 artarak yaklaşık 1,21 milyon adede ulaştı.
BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil markalarının binek araç satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış gösterdi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2023'ün ilk altı ayında yaklaşık 5,99 milyon Çin markalı binek araç satıldı ve bu rakam dönem boyunca ülkenin toplam binek araç satışlarının yüzde 53,1'ini oluşturdu.
Veriler, yalnızca Haziran'da yerli otomobil markaların satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak yaklaşık 1,21 milyon adede ulaştığını gösterdi.
Satışlar geçen ay yıllık 8,4 yüzde puan artışla ülkenin toplam binek araç satışlarının yüzde 53,1'ini oluşturdu.