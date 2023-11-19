Çinli Markaların Binek Otomobil Satışları Arttı

Çinli markaların binek otomobil satışları yılın ilk 10 ayında yüzde 22,2 artarak 11,43 milyon adede ulaştı. Bu dönemde pazar payı yüzde 55,3'e çıkarak 6,6 yüzde puan artış gösterdi. Sadece Ekim ayında ise yaklaşık 1,49 milyon yerli marka binek araç satıldı.

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çinli markaların binek otomobil satışları yılın ilk 10 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artarak yaklaşık 11,43 milyon adede ulaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, bu tür araçların pazar payı, bu dönemde yüzde 55,3'e ulaşarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 6,6 yüzde puan artış gösterdi.

Çin'de sadece Ekim ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla yaklaşık 1,49 milyon yerli marka binek araç satıldı.

Verilere göre, Çinli markaların binek otomobil satışları geçen ay, bir önceki yıla kıyasla 6,6 yüzde puan artışla ülkedeki toplam binek araç satışlarının yüzde 59,7'sini oluşturdu.