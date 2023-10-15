Çinli Markaların Binek Otomobil Satışları Arttı
Ekonomi Haberleri
Çinli markaların binek otomobil satışları yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 21,2 artarak 9,9 milyon adede ulaştı. Bu satışlar, Çin'deki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 56,4'ünü oluşturdu.
BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çinli markaların binek otomobil satışları yılın ilk üç çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak yaklaşık 9,9 milyon adede ulaştı.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu araçların pazar payı, söz konusu dönemde yüzde 54,6'ya ulaşarak 2022'nin aynı dönemine kıyasla 6,5 yüzde puan arttı.
Sadece Eylül ayında Çin'de yıllık bazda yüzde 20,3 artışla yaklaşık 1,4 milyon yerli marka binek otomobil satıldı.
Verilere göre bu satışlar geçen ay yıllık bazda 6,4 yüzde puan artışla ülkenin toplam binek otomobil satışlarının yüzde 56,4'ünü oluşturdu.