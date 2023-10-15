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Çinli Markaların Binek Otomobil Satışları Arttı

Çinli markaların binek otomobil satışları yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 21,2 artarak 9,9 milyon adede ulaştı. Bu satışlar, Çin'deki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 56,4'ünü oluşturdu.