Çinli Markaların Binek Araç Satışları Yüzde 37,6 Arttı

Çinli markaların binek araç satışları Mayıs ayında yıllık yüzde 37,6 artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen ay Çin'de yaklaşık 1,1 milyon yerli marka binek araç satılırken, bu rakam ülkede satılan tüm binek araçların yüzde 53,6'sını oluşturdu.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çinli markaların binek araç satışları Mayıs ayında yıllık yüzde 37,6 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen ay Çin'de yaklaşık 1,1 milyon yerli marka binek araç satılırken, bu rakam ülkede satılan tüm binek araçların yüzde 53,6'sını oluşturdu.

Veriler, bu yılın ilk beş ayında Çinli marka binek araç satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 4,78 milyon adede ulaştığını gösterdi.

Birlik, yerli marka binek araçların pazar payının 2023 yılında istikrarlı bir genişleme kaydettiğini açıkladı.

Ocak-Mayıs döneminde, Çinli markalara ait binek araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 5,2 yüzde puan artarak yüzde 53,1'e yükseldi.