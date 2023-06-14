Çinli Markalar Pandemi Sonrası Dönemde Güçlü Büyüme İvmesini Sürdürdü

Uluslararası pazar araştırma firması Kantar tarafından yayımlanan bir rapora göre, Çinli markalar pandemi sonrası dönemde düşüş eğilimini tersine çevirerek güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. 2023 BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasındaki 100 küresel markanın genel marka değerindeki düşüşe karşın, toplam 14 Çinli marka listeye girdi.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası pazar araştırma firması Kantar tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir rapora göre, Çinli markalar pandemi sonrası dönemde düşüş eğilimini tersine çevirerek güçlü büyüme ivmesini sürdürdü.

2023 BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasındaki 100 küresel markanın genel marka değerindeki düşüşe karşın, toplam 14 Çinli marka listeye girdi.

Tencent 141,02 milyar ABD doları ile genel sıralamada 7. sıraya yerleşirken, Alibaba 91,9 milyar ABD doları seviyesinde marka değeri kaydederek 14. sırada yer aldı.

Apple'ın dünyanın en değerli markası olarak tacını koruduğu listede Google ikinci, Microsoft ise üçüncü sırada yer aldı.

Çinli hızlı moda markası SHEIN 24,25 milyar ABD doları, şişelenmiş su devi Nongfu Spring ise 21,76 milyar ABD doları seviyesindeki marka değerleriyle listeye ilk kez girdi.