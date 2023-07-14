Çinli Kuzey Petrol Uluslararası Şirketi, Mısır'daki faaliyetlerini genişletmek istiyor

Çinli Kuzey Petrol Uluslararası Şirketi (NPIC), Mısır'ın petrol ve gaz sektöründeki faaliyetlerini artırmak için yatırımlarını artırmayı planladığını açıkladı. NPIC Yönetim Kurulu Başkanı Wang Yuetao, Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla ile yaptığı görüşmede, şirketin Mısır'daki ham petrol üretimini artırmaya yardımcı olmak için yatırımlarını artırmayı planladığını belirtti.

KAHİRE, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çinli Kuzey Petrol Uluslararası Şirketi (NPIC) Mısır'ın petrol ve gaz sektöründeki faaliyetlerini genişletmek istediğini açıkladı.

NPIC Yönetim Kurulu Başkanı Wang Yuetao Çarşamba günü Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla ile yaptığı görüşmede şirketinin ham petrol üretimini arttırmaya yardımcı olmak için Mısır'daki yatırımlarını artırmayı planladığını söyledi.

Taraflar, NPIC ile Mısır petrol sektörü arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını da ele aldı.

Çin ZhenHua Petrol Şirketi'nin bir iştiraki olan NPIC, 2014 yılından bu yana Mısır'da faaliyet gösteriyor ve Petro Amir Petrol Şirketi ortak girişimi aracılığıyla Mısır'da petrol ve gaz arama ile üretim faaliyetlerinde bulunuyor.

NPIC'nin Mısır'daki genişleme planını memnuniyetle karşıladığını belirten El-Molla, Mısır'ın petrol üretimini artıracak yabancı yatırımları teşvik etmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.