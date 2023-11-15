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Çinli İşletmelerin AB İş Ortamına Güveni Azalıyor

Çin Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası (CCCEU) ve Roland Berger işbirliğiyle yayımlanan rapora göre, Çinli işletmelerin AB iş ortamına yönelik derecelendirmeleri dört yıldır düşüş kaydediyor. Ancak işletmelerin yüzde 90'ı AB içinde gelirlerinin arttığını bildiriyor.