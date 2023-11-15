Çinli İşletmelerin AB İş Ortamına Güveni Azalıyor
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Çin Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası (CCCEU) ve Roland Berger işbirliğiyle yayımlanan rapora göre, Çinli işletmelerin AB iş ortamına yönelik derecelendirmeleri dört yıldır düşüş kaydediyor. Ancak işletmelerin yüzde 90'ı AB içinde gelirlerinin arttığını bildiriyor.
BRÜKSEL, 15 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın (CCCEU) en önemli yıllık raporunun açıklandığı etkinlikte konuşan CCCEU Başkanı Xu Chen, 14 Kasım 2023.
CCCEU, küresel strateji danışmanlık şirketi Roland Berger'le işbirliği yaparak "Güven İnşa Etmek, Refahı Artırmak" başlığıyla kurumun en önemli yıllık raporunu yayımladı.
Rapora göre Çinli işletmelerin AB iş ortamına yönelik derecelendirmeleri, hızı yavaşlasa da dört yıldır düşüş kaydediyor. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)