Çinli Gezhouba Grubu, Bosna Hersek'te En Büyük Hidroelektrik Projesini Üstlenecek

Çinli Gezhouba Grubu, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde 159,15 megavat kurulu kapasiteli ve 244 milyon euro yatırımla gerçekleştirilecek Dabar hidroelektrik santralinin temel atma törenine katıldı. Proje, Orta ve Doğu Avrupa'da Çinli işletmelerin üstlendiği hidroelektrik projelerinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.

SARAYBOSNA, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Gezhouba Grubu tarafından inşa edilecek Dabar hidroelektrik santralinin temel atma töreni Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde gerçekleştirildi.

159,15 megavat kurulu kapasite ve toplam 244 milyon euro (266,8 milyon ABD doları) yatırımla yapılacak proje, Orta ve Doğu Avrupa'da Çinli işletmelerin üstlendiği hidroelektrik projelerinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.

Cuma günü gerçekleştirilen törene Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Radovan Viskovic, Çin'in Bosna Hersek Büyükelçisi Ji Ping ve iki taraftan temsilciler katıldı.

Viskovic, dağlık Trebinye kentinde bulunan Dabar hidroelektrik santralinin, Sırp Cumhuriyeti başta olmak üzere Bosna Hersek için büyük öneme sahip bir geçim kaynağı projesi olduğunu söyledi.

Viskovic, "Bu proje, Çin'in sözünü tutan bir işbirliği ortağı olduğunu, ayrıca Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin değerini ve canlılığını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Projenin Çin ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve yeşil ortaklığın üst seviyeye çıkması anlamına geldiğini vurgulayan Ji, iki ülkenin yeşil işbirliği konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Projeden övgüyle bahseden Trebinye Belediye Başkanı Mirko Curic ise santralin Bosna Hersek'e temiz enerji sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda komşu ülkelere elektrik ihraç edeceğini dile getirdi. Curic, "Santral, yerel su tedarikinin ve sel kontrolünün iyileştirilmesine ve iş imkanları yaratılmasına da yardımcı olacak" dedi.