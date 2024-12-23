Çinli GAC, Elektrikli Uçan Araç GOVY AirJet'i Tanıttı

Çinli otomotiv firması GAC, elektrikli uçan aracı GOVY AirJet'i tanıttı.

GAC Group yeni uçan otomobil markası GOVY'yi duyurdu. Firma, uçan aracı GOVY AirJet'i markanın lansman ve ürün tanıtım etkinliğinde görücüye çıkardı. Yapılan açıklamaya göre; kompozit kanatlı bir uçan araç olan GOVY AirJet, sabit kanatlı verimliliğin avantajlarını ve çok rotorlu sistemlerin dikey kalkış esnekliğini bir araya getiriyor. 90'ın üzerinde karbon fiber kompozit malzemelerle tasarlanan hafif yapısı, dayanıklılık ve yüksek performans sağlıyor. Firmanın tescilli yüksek verimli elektrikli tahrik sisteminden güç alan model, 250 km/s azami hıza ve 200 km'nin üzerinde menzile ulaşırken, 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Firma akıllı mobilite çözümleri sunmak üzere kara ve hava taşımacılığını entegre eden Robo-AirTaxi sistemine ilişkin planlarını da açıkladı. Buna göre, şehir içinde 20 km'lik kısa mesafeli yolculuklarda çok rotorlu GOVY AirCar, 200 km'ye kadar olan orta menzilli yolculuklarda AirJet kullanılacak.

Şirket, 2025 yılına kadar uçan araçları için uçuşa elverişlilik sertifikası almayı, üretim hatları kurmayı ve ön siparişleri başlatarak alçak irtifa hareketliliğinin ticarileştirilmesini ilerletmeyi hedefliyor. - İSTANBUL