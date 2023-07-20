Çinli e-ticaret platformu Temu, Shein'e dava açtı

Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu, Shein'in üreticilere uyguladığı yaptırımlarla tedarik zincirinde aksamalara neden olduğu gerekçesiyle ABD'de dava açtı.

HONG Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu, "üreticilerin kendisiyle çalışmalarını engelleyerek piyasada tekelleşme yarattığı" gerekçesiyle yaklaşık 150 ülkeye satış yapan global moda devi ve e-ticaret şirketi Shein'e ABD'de dava açtı.

ABD pazarına 2022'de girerek kısa sürede ülkenin en bilinen alışveriş platformları arasına giren Temu, Shein'in üreticilere uyguladığı yaptırımlarla tedarik zincirinde aksamalara neden olduğu gerekçesiyle bu şirketin, ABD'de tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiğini ileri sürdü.

Temu, suç duyurusunda, Shein'in üreticileri Temu ile çalışmaktan caydırmak amacıyla "tehdit ettiğini, hukuk dışı para cezaları uyguladığını ve özel anlaşmalara zorladığını" savundu.

Çin merkezli şirket Temu, Shein'in üreticileri telif haklarını şirkete devretmeye zorladığına işaret ettiği suç duyurusunda, şirketin kendi üzerine aldığı bu hakları Temu'ya karşı yasal bir tehdide dönüştürebileceğini belirtti.

Temu, söz konusu iddialarla Massachusetts Bölge Mahkemesinde, Shein hakkında 14 Temmuz'da suç duyurusunda bulundu.

Shein ise 11 Mart'ta Temu'yu telif haklarının ihlali gerekçesiyle dava etmişti.

Amerikalı üç moda tasarımcısı da 14 Temmuz'da telif haklarının ihlali gerekçesiyle Shein'e karşı dava açmıştı. Shein'in ABD'de 2022'nin ilk yarısında 16 milyar dolarlık cirosuyla hazır giyim piyasasının yüzde 50'sini tekeline aldığı belirtiliyor.