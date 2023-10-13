Çin Dongfeng Motor Sanayi İthalat ve İhracat Limited Şirketi, Malezya Araç İthalatçıları ve Tüccarları Birliği (PEKEMA) ile bir mutabakat zaptı imzalayarak Malezya'yı bölgeye yapacakları ihracatlar için bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Çinli Dongfeng Motor, Malezya'yı bölgeye ihracat merkezi yapmak için anlaşma imzaladı

KUALA LUMPUR, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Dongfeng Motor Sanayi İthalat ve İhracat Limited Şirketi, Malezya'yı bölgeye yapacağı ihracatlar için bir merkez haline getirmek amacıyla Perşembe günü Malezya Araç İthalatçıları ve Tüccarları Birliği (PEKEMA) ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

Dongfeng Motor ve PEKEMA yaptıkları ortak açıklamada, Malezya ve Güneydoğu Asya'da sürekli değişen elektrikli araç piyasası ortamını değerlendirmek ve yönlendirmek için güçlerini birleştireceklerini belirtti.

Açıklamada, "Bu işbirliği sadece yenilikçi ve çevre dostu ulaşım çözümleri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Malezya hükümetinin daha sürdürülebilir gelecek vizyonuna uygun şekilde ekonomik büyümeyi ve istihdam fırsatlarını da artıracak" denildi.

PEKEMA Başkan Vekili Mohamed Nazari Noordin, Çinli şirketle yaptıkları ortaklığın, Malezya'nın gelecekteki elektrifikasyonuna büyük bir ivme kazandıracağını söyledi.

Noordin, "Dongfeng'in otomotiv sektöründeki etkileyici geçmişi ve zengin deneyimi, bu girişim için son derece önemli değerler. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere otomobil üretimindeki çeşitlilikle tanınan şirket, uzmanlığını Malezya'da uygulama ve ülkenin umut vadeden elektrikli otomobil piyasasından yararlanma konusunda istekli" dedi.