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Çin yuanı, dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ekonomi Haberleri

Çin yuanı, dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesine neden oluyor.

Çin para piyasalarında dün 6,9775 seviyesinde kapanan dolar/Çin yuanı paritesi, bu sabah itibarıyla 7 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Parite, psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini Temmuz 2020'den bu yana ilk kez aştı.

Çin yuanı, Fed'in faiz artırımlarına başladığı marttan bu yana dolar karşısında değer kaybediyor. Mart başında 6,3 seviyesinde olan dolar/Çin yuanı paritesindeki yükseliş eğiliminin, ağustostan bu yana ivme kazanması dikkati çekiyor

Yuanın dolar karşısındaki değer kaybının, Kovid-19 salgınlarının ardından ekonomik toparlanma ivmesini sürdürmekte zorlanan Çin ekonomisini gelecek aylarda olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), dün yaptığı açıklamada, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) yüzde 2,75'te sabit tuttuğunu bildirmişti. Analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi durumunda ülkeden sermaye kaçışı olabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi

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