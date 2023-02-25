Çin, yerli üretim yangın söndürme uçağının dördüncü prototipinin uçuş testini yaptı

Çin'in "AG600" sınıfı, yerli üretim büyük amfibik uçaklardan yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan modeli için yeni bir deneme uçuşu yapıldığı bildirildi.

Çin'in "AG600" sınıfı, yerli üretim büyük amfibik uçaklardan yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan modeli için yeni bir deneme uçuşu yapıldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Havacılık Sanayi Şirketince (AVIC) geliştirilen "AG600M" adlı modelin dördüncü prototip uçağı, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde test edildi.

17 dakika süren deneme uçuşunda, uçağın bir dizi manevrayı başarıyla gerçekleştirdiği, uçuş ve kontrol sistemelerinin sorunsuz çalıştığı kaydedildi. Şirket, böylece yangın söndürme uçağı modeli için ürettiği dört prototipin ilk deneme uçuşlarını tamamlamış oldu.

Modelin bu yıl gerçekleştirilecek diğer testlerin ardından 2024'te uçuşa elverişliliğini tescil edecek "tip lisansı" için başvuru yapılacak. Şirket, "üretim lisansını" da aldıktan son uçağın ilk teslimatlarını 2025 içinde yapmayı planlıyor.

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan "AG600" sınıfı amfibik uçaklar, "Kulong" (su ejderi) adıyla anılıyor.

Uçakların orman yangınlarını söndürme, denizde arama ve kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özel olarak yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 ton ağırlıkla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor. Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesi yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Yangın söndürme uçağının ilk prototipinin karadan ve denizden havalandığı test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.