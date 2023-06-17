Çin yapımı dünyanın en büyük FPSO gemisi Brezilya'ya sevk edildi

Çin yapımı SEPETIBA, Brezilya'daki Mero petrol sahasında petrol, gaz çıkarma ve harici nakliye için kullanılacak. Günde 180.000 varile kadar petrol üretebilen ve günlük 12 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine sahip gemi 1,4 milyon varil ham petrol depolayabiliyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, dünyanın en büyük FPSO (yüzer, üretim, depolama ve boşaltma) gemilerinden biri olan Çin yapımı SEPETIBA, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bir rıhtıma yanaşırken görülüyor, 12 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 17 Haziran (Xinhua) -- Dünyanın en büyük FPSO (yüzer, üretim, depolama ve boşaltma) gemilerinden biri olan Çin yapımı SEPETIBA Cuma günü Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'den Brezilya'ya sevk edildi.

Geminin genel yüklenicisi Tianjin BOMESC Açık Deniz Mühendislik Limited Şirketi'ne göre, FPSO gemisi Santos Havzasındaki Mero petrol sahasında petrol, gaz çıkarma ve harici nakliye için kullanılacak.

SEPETIBA açık deniz petrol ve gaz üretimi, depolama, harici nakliye, yaşam ve enerji tesislerini entegre eden bir yüzer üretim sistemi.

333 metre uzunluğa, 64 metre yüksekliğe ve 60 metre genişliğe sahip SEPETIBA'nın ana güverte alanı yaklaşık olarak 3,5 standart futbol sahası büyüklüğünde ve teknenin boş gemi ağırlığı 93.000 ton. SEPETIBA, Brezilya sularında 2.000 metreye kadarki derin deniz operasyonel gereksinimleri karşılayabilecek.

Günde 180.000 varile kadar petrol üretebilen ve günlük 12 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine sahip gemi 1,4 milyon varil ham petrol depolayabiliyor.

Şirketin proje operasyon merkezi müdürü Xu Lipin, geminin Tianjin'de montajı yapılan ilk FPSO projesi olduğunu ve yaklaşık 1 milyar ABD doları ihracat değerine sahip olduğunu söyledi.

2009 yılında Tianjin Limanı Serbest Ticaret Bölgesi'nde kurulan şirket şimdiye kadar Brezilya'nın ulusal petrol şirketi Petrobras'a 17 adet FPSO gemisi teslim etti.