Çin, yabancı yatırımlara yönelik negatif listeleri kısalttı

Çin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Pilot Serbest Ticaret Bölgeleri ve Serbest Ticaret Limanları Departmanı Başkanı Yang Zhengwei, ülkenin yabancı yatırımlara yönelik negatif listelerinin 2013 yılından bu yana yüzde 80'den fazla kısaltıldığını söyledi.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Pilot Serbest Ticaret Bölgeleri ve Serbest Ticaret Limanları Departmanı Başkanı Yang Zhengwei, ülkenin yabancı yatırımlara yönelik negatif listelerinin 2013 yılından bu yana yüzde 80'den fazla kısaltıldığını söyledi. Negatif liste yaklaşımı ilk kez 2013 yılında Shanghai pilot serbest ticaret bölgesinde benimsenmişti.

Negatif listelerin kısalmasının, Çin'in çeşitli sektörlerdeki dışa açılma sürecinde kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını söyleyen Yang, örnek olarak tarım alanındaki kısıtlamaların yalnızca tohum sektöründe devam ettiğini belirtti.

Yang, serbest ticaret bölgelerinde imalata yönelik negatif listelerin kaldırıldığını ve hizmet sektörünün, yabancı kontrollü veya tamamen yabancı sermayeli işletmelerin artmasını teşvik ettiğini söyledi.

Günümüzde yabancı şirketler Çin'e ilk geldiklerinde negatif listeleri kontrol etmeye alışmış durumdalar.

10 yıl önce negatif liste yaklaşımının Çin için oldukça yeni olduğunu belirten Yang, pilot serbest ticaret bölgelerinin kurulmasının en önemli nedeninin de bu yaklaşımı denemek olduğunu söyledi.

Yang, yabancı yatırım erişimine yönelik negatif listelerin 2017'de ülke çapında tanıtıldığını ve bu durumun dışa açılmanın hızlandığını gösterdiğini kaydetti.

Çin'de halihazırda 21 pilot serbest ticaret bölgesi ve Hainan Serbest Ticaret Limanı faaliyet gösteriyor. Pilot serbest ticaret bölgeleri 2022 yılında ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu.