Çin, yabancı yatırımcıları çekmek için kısıtlamaları kaldırmayı değerlendiriyor

Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla kısıtlamaların kaldırılması veya gevşetilmesi olasılıklarını değerlendireceğini duyurdu. Ülke, yabancı yatırımlara yönelik negatif listeyi kısaltırken iş ortamını iyileştirmeye ve yabancı şirketlere daha iyi hizmet sunmaya çalışacak.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, daha fazla küresel yatırımcı çekmek amacıyla, yabancıların mülkiyet sahibi olmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yahut daha da gevşetilmesi olasılıklarının değerlendirileceğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü He Yadong Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bir yandan yabancı yatırımcılara yönelik negatif listeyi kısaltmaya devam ederken diğer yandan da iş ortamını iyileştirmeye ve yabancı şirketlere daha iyi hizmet sunmaya çalışacağını belirtti.

Sözcü, Çin'in üst üste beş yıldır yabancı yatırımlara yönelik negatif listeyi revize ettiğini ve tohum, otomobil, gemi ve uçak imalatı, menkul kıymetler, bankacılık ve sigorta gibi sektörlerde yabancı mülkiyete yönelik engellerin azaltıldığını kaydetti.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin geçen ay yayımladığı bir rapora göre, 2017'den bu yana dünyada en çok yabancı yatırım çeken ikinci ülke konumunu koruyan Çin, küresel çapta en cazip yatırım destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

2022 yılında Çin'de fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artışla 189,1 milyar ABD dolarına ulaştı. Ülkenin küresel doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı pay 2012'de yüzde 8,2 iken, 2022'de yüzde 14,6'ya yükseldi.