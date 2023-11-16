Çin, yabancı yatırımcılar için adil faaliyet ortamı sağlamaya devam edecek

Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkenin pazar erişimini kolaylaştırmaya ve yabancı yatırımcılar için adil faaliyet ortamı sağlamaya devam edeceğini kaydetti. Ülkenin yabancı yatırımlar için negatif listeyi kısaltacağını ve imalat sanayisine giren yabancı yatırımcılar için tüm kısıtlamaları kaldıracağını söyledi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkenin pazar erişimini kolaylaştırmaya ve yabancı yatırımcılar için adil faaliyet ortamı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan Li Chao Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ülkenin yabancı yatırımlar için negatif listeyi makul bir şekilde kısaltacağını ve imalat sanayisine giren yabancı yatırımcılar için tüm kısıtlamaları kaldıracağını söyledi.

Li, ülkenin Yabancı Yatırım Yasası ve iş ortamının iyileştirilmesine ilişkin yönetmeliklerle uyumlu olmayan yasa ve yönetmelikleri gözden geçireceğini veya yürürlükten kaldıracağını, ayrıca tedarik, vergi ve harç indirimleri ile lisanslama ve proje onayı gibi alanlarda adil rekabeti teşvik edeceğini vurguladı.

Li, Çin'in yabancı şirketler tarafından finanse edilen büyük projelere yönelik politika desteğini artıracağını ve arazi kullanımı, çevresel değerlendirme ve enerji tüketimine ilişkin konuların ele alınması için eşgüdümlü çabalar sarf edeceğini söyledi.

Yetkiliye göre, küresel işbirliğini teşvik etmek ve çok uluslu şirketler ile yerel yatırım projeleri arasında köprü kurmak amacıyla daha fazla faaliyet başlatılması için de çalışmalar yapılacak.

Li, "Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları Çin'de yatırım yapmaya ve büyümeye davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, burada üretim yapmaları ve faaliyet göstermeleri için elverişli bir iş ortamı ve kolaylık sağlayacağız" ifadelerini kullandı.