Çin, yabancı sermaye kullanımını artırmaya devam edecek

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yabancı sermaye kullanımını artırmaya ve ülkeyi yatırım için kalıcı bir cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceklerini söyledi. Wang, Çin'in yabancı yatırımlara yönelik negatif listeyi kısaltacağını ve imalat sektöründe yabancı yatırım erişimi üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldıracağını belirtti.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yabancı sermaye kullanımını artırmaya ve ülkeyi yatırım için kalıcı bir cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı Pazar günü 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamındaki önemli bir etkinlik olan "Çin'e Yatırım Yılı" Zirvesi ve Shanghai Kent Tanıtımı sırasında yaptı.

Wang, Çin'in yabancı yatırımlara yönelik negatif listeyi makul şekilde kısaltacağını, imalat sektöründe yabancı yatırım erişimi üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldıracağını ve modern hizmet endüstrilerinin dışa açılımını genişleteceğini kaydetti.

Ayrıca uygun pilot serbest ticaret bölgelerinin ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın, Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma ile Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması gibi uluslararası kurallara uyumlu hale gelmesini destekleyeceklerini belirten bakan, işletmelerin endişelerini giderecek yuvarlak masa toplantılarının da yapılacağını vurguladı.

"Çin'e Yatırım Yılı"nın başlatılmasından bu yana kilit önemde 20 kadar yatırım teşvik etkinliği gerçekleştirilirken, yerel yönetimler 500'ün üzerinde yan etkinlik düzenledi.