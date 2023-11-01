Çin, Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulumuna ilişkin genel bir plan yayımladı

Çin Devlet Konseyi, yeni dönemde reform ve dışa açılmayı teşvik edecek önemli bir stratejik hamle olan Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulumuna ilişkin genel bir plan yayımladı. Plan, Serbest Ticaret Bölgesi'nin yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmesi ve Xinjiang'ı iç ve dış pazarların entegre edecek bir merkez haline getirmesi için çaba göstereceğini belirtiyor.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, yeni dönemde reform ve dışa açılmayı teşvik edecek önemli bir stratejik hamle olan Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulumuna ilişkin genel bir plan yayımladı.

Plana göre Serbest Ticaret Bölgesi'nin, Xinjiang'ın orta ve batı kesimlerinde yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edecek bir model, aynı zamanda Xinjiang'ı iç ve dış pazarların "ikili dolaşımına" entegre edecek önemli bir merkez haline getirilmesi için çaba gösterilecek.

Serbest Ticaret Bölgesi; Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ana bölgesinin inşasına hizmet edecek, Asya ve Avrupa arasında bir "altın kanal" ve Çin'in batıya açılımı için bir köprübaşı oluşturulmasına yardım edecek, ayrıca ortak geleceğe sahip Çin-Orta Asya topluluğuna aktif katkı sağlayacak.

Plan, reform açısından Serbest Ticaret Bölgesi'ne daha fazla özerklik tanıyarak bölgenin diğer serbest ticaret bölgelerinden daha farklı yollar keşfetmesine ve Xinjiang'a özgü yahut Xinjiang'ın avantajlı olduğu sektörleri geliştirip genişletmesine imkan verecek.

Plan kapsamında birinci sınıf bir iş ortamının yaratılması, ticareti kolaylaştırma düzeyinin iyileştirilmesi, geleneksel sanayilerin avantajlarla genişletilip güçlendirilmesi ve komşu ülkelerle ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılmasını da içeren 25 alanda alınacak özel önlemler belirlendi.

Plana göre söz konusu önlemler bölgeyi mükemmel bir iş ortamına, elverişli bir yatırım ve ticarete, avantajlı sanayi kümelerine, ortak faktör kaynaklarına, koordineli ve verimli yönetime, ayrıca olağanüstü yayılma ve yönlendirme etkilerine sahip yüksek standartlı ve yüksek kaliteli bir Serbest Ticaret Bölgesi'ne dönüştürecek.

Planda ayrıca, Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasında risk önleme ve kontrol çalışmalarının güçlendirilmesi ile ulusal ve sosyal güvenliğin korunması yönünde çaba gösterilmesi çağrısı yer alıyor.