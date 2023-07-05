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Çin Xinjiang'da Monokristal Silikon Projesi Faaliyete Geçti

Ekonomi Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da yeni bir monokristal silikon projesi geçtiğimiz günlerde Karamay şehrinde faaliyete geçti. Bu projenin Xinjiang'daki monokristal silikon sanayi zincirini etkili bir şekilde genişletmesi ve Xinjiang'ın yeni enerji ve yeni malzemeler gibi yeni sanayi kümeleri oluşturma çabalarına ivme kazandırması bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Karamay'dan bildiriyor. (XHTV)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'da yeni bir monokristal silikon projesi geçtiğimiz günlerde Karamay şehrinde faaliyete geçti.

Bu projenin Xinjiang'daki monokristal silikon sanayi zincirini etkili bir şekilde genişletmesi ve Xinjiang'ın yeni enerji ve yeni malzemeler gibi yeni sanayi kümeleri oluşturma çabalarına ivme kazandırması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Karamay'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

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