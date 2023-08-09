Çin-Vietnam sınırını birbirine bağlayacak yeni tren hattı için çalışmalar başladı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Çin-Vietnam sınırını birbirine bağlayacak yeni bir yüksek hızlı tren hattı için ray döşeme çalışmaları başladı. Hattın tamamlanmasıyla seyahat süresi önemli ölçüde kısalacak ve ticaret ile alışverişlerin artması bekleniyor.

NANNİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Çin-Vietnam sınırını birbirine bağlayacak yeni bir yüksek hızlı tren hattı için ray döşeme çalışmaları Salı günü başladı.

Fangdong Demiryolu, Guangxi'nin aralarında yaklaşık 47 kilometre olan Fangchenggang ve Dongxing kentlerini birbirine bağlayacak.

Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, uzunluğunun 106 kilometreyi aşması beklenen demiryolu hattında, 8 tünel ve 32 köprü olacak. Ray döşeme çalışmalarının bu yılın Eylül ayının sonlarına kadar tamamlanması bekleniyor.

Şu ana kadar tünel ve köprü inşaatlarının bitirilmesiyle, demiryolu hattı projesinin yüzde 90'ı tamamlanmış oldu.

Demiryolu hattı, Aralık 2023 sonuna kadar faaliyete hazır olacak.

Saatte 200 kilometre hıza ulaşacak şekilde tasarlanan hatta, iki kent arasındaki seyahat süresi 1 saatten yaklaşık 20 dakikaya düşecek.

Dongxing, Çin-Vietnam sınırında bulunuyor. Hattın, Çin ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ticaret ve alışverişleri artırması bekleniyor.