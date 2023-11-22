Çin ve Uruguay arasındaki ticari işbirliği sempozyumu düzenlendi

Çinli ve Uruguaylı iş dünyası temsilcileri, yeni işbirliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin hızla geliştiğini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çinli ve Uruguaylı 260'tan fazla iş dünyası temsilcisi, Salı günü iki ülke arasındaki ticari işbirliği konulu bir sempozyuma katılarak yeni işbirliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin sempozyumda yaptığı konuşmada, Çin ve Uruguay arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin hızla geliştiğini, ikili ticaret hacminin 2022 yılında 7,44 milyar ABD dolarına ulaştığını ve bu rakamın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu döneme kıyasla 60 kat artışa işaret ettiğini söyledi.

Ren, iki tarafın daha fazla işbirliği platformu oluşturabileceğini, mal ticaretinin potansiyelinden yararlanabileceğini, hizmet ticaretinde işbirliğine ilişkin yeni itici güçler ortaya çıkarabileceğini, ayrıca dijital ekonomi, bilişim teknolojisi ve kültür turizmi alanlarında etkileşimi güçlendirebileceğini ifade etti.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ise iki tarafın daha çok sayıda uzun vadeli anlaşma yapması, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da güçlendirmesi ve ikili ilişkilerin uzun vadeli gelişimine daha fazla katkı sunması temennisinde bulundu.