Çin ve Suudi Arabistan Döviz Swap Anlaşması İmzaladı

Çin Merkez Bankası ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında karşılıklı döviz swap anlaşması imzalandı. Anlaşmanın toplam değeri 50 milyar yuan olarak belirlendi.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ve Suudi Arabistan Merkez Bankası karşılıklı döviz swap anlaşması imzaladı.

Çin Merkez Bankası Pazartesi günü internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, döviz swap anlaşmasının toplam değerinin 50 milyar yuan (yaklaşık 6,98 milyar ABD doları/26 milyar Suudi Arabistan riyali) olduğunu belirtti.

Açıklamada anlaşmanın üç yıl geçerli olacağı ve karşılıklı mutabakat durumunda yenilenebileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre döviz swap anlaşması Çin ile Suudi Arabistan arasındaki mali işbirliğinin güçlendirilmesine yardım edecek, iki ülkenin para birimlerinin kullanım alanını genişletecek ve ikili ticaret ile yatırımın kolaylaştırılmasını teşvik edecek.