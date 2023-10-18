Çin ve Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Çin ve Sırbistan, ikili ticaret ve iş ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Beijing'de bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Çin için türünün 22. örneği olup, ilk kez bir Orta veya Doğu Avrupa ülkesiyle imzalanmıştır. Anlaşma aynı zamanda Sırbistan'ın Çin'in 29. küresel serbest ticaret ortağı olduğunu göstermektedir.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Sırbistan ikili ticaret ve iş ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Salı günü Beijing'de bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladı.

Çin için türünün 22. örneği olan bu anlaşma ilk kez bir Orta veya Doğu Avrupa ülkesiyle imzalanmış oldu. Serbest ticaret anlaşması aynı zamanda, Sırbistan'ın artık Çin'in 29. küresel serbest ticaret ortağı olduğu anlamına geliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi için önemli bir adım ve 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun önemli bir başarısı olduğunu açıkladı.

Nisan ayında başlatılan serbest ticaret anlaşması müzakereleri Eylül ayında büyük ölçüde tamamlanmıştı.

Bakanlık, serbest ticaret anlaşması ile Çin ve Sırbistan'ın yüksek standartlı karşılıklı açılımı gerçekleştireceğini, ikili ekonomik ve ticari işbirliği için yeni bir kurumsal düzenleme oluşturacağını, iki ülkeden şirketler için daha ayrıcalıklı, uygun, şeffaf ve istikrarlı bir iş ortamı yaratacağını ve aynı zamanda yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini ilerletme ve Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirme çabalarına yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Bakanlık, serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte iki tarafın da STA'nın erken uygulanmasını teşvik etmek amacıyla kendi iç prosedürlerini yerine getireceğini bildirdi.