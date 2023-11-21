Çin ve Rusya, Yatırım İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Anlaştı

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi Toplantısı'nda yeni başarılar elde etmek ve yatırım işbirliğini teşvik etmek için anlaştılar.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Pazartesi günü Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov ile 10. Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi Toplantısı'na eş başkanlık yaptı. Toplantıda iki taraf, yeni başarılar elde etmek üzere yatırım işbirliğini teşvik etme taahhüdünde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, iki ülkenin devlet başkanlarının vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek ve komitenin koordinasyon rolünü tam olarak yerine getirmesini sağlamak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ding, iki tarafın yatırım işbirliği potansiyelinden yararlanmayı sürdürmek, daha fazla başarı için tatbiki işbirliğini teşvik etmek ve ikili ilişkilerin içeriğini iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde zenginleştirmek üzere Çin'in Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ding, Çin-Rusya yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi için dört maddelik bir öneri ortaya koydu.

İlk olarak, Çin ve Rusya'nın yatırım işbirliğinde yeni bir gelecek yaratmak üzere birlikte çalışması önerildi. Ding, iki tarafa ikili yatırım işbirliğine yönelik planlama ve rehberliği geliştirme çağrısında bulundu.

İkinci olarak, kilit öneme sahip alanlardaki işbirliğinde yeni ilerlemelerin ortaklaşa teşvik edilmesi, iki ülkenin işletmelerine yönelik destek ve rehberliğin güçlendirilmesi ve istekli, nitelikli ve yetkin işletmelerin işbirliğini güçlendirmeye sevk edilmesi önerildi.

Üçüncü olarak, alt ulusal işbirliği için yeni imkanların ortaklaşa yaratılması, bölgesel tamamlayıcılığın teşvik edilmesi; ticaret, yatırım, kanallar ve platform inşasının daha iyi koordine edilmesi ve tarımsal işbirliği tanıtım bölgeleri ile ulaşım altyapısı alanlarında tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesi vurgulandı.

Dördüncü olarak, uzun dönemli işbirliğine dönük yeni bir ufkun ortaklaşa açılması, sinerji ve koordinasyonun güçlendirilmeye devam edilmesi, sağlam bir ortamın yaratılması ve ikili yatırım işbirliğinin desteklenmesi önerildi.

Belousov ise iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek, stratejik sinerjiyi artırmak, komitenin rolünü tam olarak yerine getirmesini sağlamak ve ikili tatbiki işbirliğinde başarıların artmasını teşvik etmek üzere Rusya'nın Çin'le çalışmaya istekli olduğunu belirtti.