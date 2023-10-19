Çin ve Rusya, Enerji İşbirliğini Derinleştirmek İçin Adımlar Atacak

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ding Xuexiang, 5. Çin-Rusya Enerji Ticaret Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin ve Rusya'nın enerji işbirliğini derinleştirmek için üç öneride bulundu.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ding Xuexiang, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başlayan 5. Çin- Rusya Enerji Ticaret Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı. Ding konuşmasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kutlama mesajını da okudu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, iki ülkenin devlet başkanlarının stratejik kılavuzluğunda Çin- Rusya enerji işbirliğinin daima iyi bir pozitif kalkınma ivmesi sürdürdüğünü söyledi.

Ding, Çin ve Rusya'nın dünyadaki önde gelen enerji üreticileri ve tüketicileri arasında yer aldığını ve bariz tamamlayıcı avantajların yanı sıra büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Başbakan yardımcısı, Çin ve Rusya'nın, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmesi, daha yakın bir enerji ortaklığı inşa etmesi, yeni başarılar elde etmek için Çin-Rusya enerji işbirliğini ileri taşıması, ayrıca küresel enerji güvenliğinin sağlanmasına ve sürdürebilir enerji kalkınmasının teşvik edilmesine yeni katkılar sunması gerektiğini vurguladı.

Ding, Çin-Rusya enerji işbirliğinin derinleştirilmesi için üç öneride bulundu.

Ding'e göre iki ülkenin ilk olarak enerjide altyapı bağlanabilirliğini sağlam şekilde teşvik etmesi, etkin iletişimi sürdürmesi ve sınır ötesi enerji kanallarının güvenli ve istikrarlı faaliyetini ortaklaşa güvence altına alması gerekiyor.

İkinci olarak, Çin ve Rusya'nın enerji işbirliğinde yeni büyüme noktalarını aktif şekilde genişletmesi, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi, enerji depolama ve karbon pazarı gibi yükselen alanlarda işbirliğini güçlendirmesi ve düşük karbon alanlarında teknolojik devrim ve endüstriyel kalkınmayı teşvik etmek üzere birlikte çalışması gerekiyor.

Ding, üçüncü olarak ise her iki tarafın da küresel enerji yönetim işbirliğini derinleştirmeye devam etmesi, küresel enerji piyasasının dışa açıklık ve bağlanabilirliğini kararlılıkla koruması ve eşit, adil, dengeli ve kapsayıcı bir küresel enerji yönetim sisteminin kurulmasını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.