Çin ve Rusya Arasındaki Sınır Ötesi Köprü Ticareti Artırıyor

Çin'in Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk kenti arasında bulunan sınır ötesi otoyol köprüsü, ticaret hacminin artmasında önemli bir rol oynuyor ve ikili ilişkilerin gelişimine katkı sağlıyor.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk kenti, birbirlerinin tam karşısında yer alıyor. İki kentin arasından geçen Heilongjiang Nehri ise Rusya'da Amur Nehri olarak biliniyor. Nehir üzerindeki Heihe-Blagoveşçensk sınır ötesi otoyol köprüsü, geçen yıl Haziran ayında trafiğe açıldı. Köprü, ticaret hacminin artmasında önemli bir rol oynarken, ikili ilişkilerin gelişiminde de yeni bir sayfa açtı.