Çin ve Rusya Arasındaki Sınır Ötesi Köprü Ticareti Artırıyor
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Çin'in Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk kenti arasında bulunan sınır ötesi otoyol köprüsü, ticaret hacminin artmasında önemli bir rol oynuyor ve ikili ilişkilerin gelişimine katkı sağlıyor.
BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk kenti, birbirlerinin tam karşısında yer alıyor. İki kentin arasından geçen Heilongjiang Nehri ise Rusya'da Amur Nehri olarak biliniyor. Nehir üzerindeki Heihe-Blagoveşçensk sınır ötesi otoyol köprüsü, geçen yıl Haziran ayında trafiğe açıldı. Köprü, ticaret hacminin artmasında önemli bir rol oynarken, ikili ilişkilerin gelişiminde de yeni bir sayfa açtı.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi