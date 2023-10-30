Çin ve Meksika Arasında Yeni Kargo Rota Açıldı

Çin'in Zhejiang eyaleti ile Meksika'nın başkenti Meksiko arasında sadece kargo taşınan yeni bir hava rotası açıldı. MasAir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilecek seferler haftada üç kez düzenlenecek ve Meksika'dan otomobil parçaları ve meyve ithalatı yapılacak, Meksika'ya ise sınır ötesi e-ticaret ürünleri ihraç edilecek.

HANGZHOU, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou ile Meksika'nın başkenti Meksiko arasında Pazar günü sadece kargo taşınan yeni hava rotası açıldı.

Yeni rota, Zhejiang ile Meksika'yı birbirine bağlayan ve sadece kargo taşınan ilk gidiş-dönüş hava rotası olma özelliğini taşıyor.

MasAir havayolu şirketinin Airbus A330 tipi uçaklarla gerçekleştireceği seferler haftada üç kez düzenlenecek ve tek yönlü maksimum kargo kapasitesi yaklaşık 60 ton olacak.

Yeni rota üzerinden Meksika'dan temel olarak otomobil parçaları ve meyve ithalatı yapılacak. Meksika'ya ise ayakkabı, giyim ve küçük mallar gibi sınır ötesi e-ticaret ürünlerinin ihraç edilmesi bekleniyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan Meksika, Latin Amerika'da havacılık alanında önemli bir merkez. Yeni kargo rotasının açılmasıyla Zhejiang'dan Orta ve Latin Amerika'ya hava lojistiği verimliliğinin büyük ölçüde artması bekleniyor.