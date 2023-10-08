Çin ve Laos Arasında Yük Treni Seferleri Başladı

Çin'in Shanghai kenti ile Laos'un başkenti Viyentiyan arasında yük treni seferleri başladı. Yeni hizmet rotası ile meyve ve kauçuk gibi yükler taşınacak.

KUNMİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti ile Laos'un başkenti Viyentiyan arasında Pazar günü yük treni seferleri başladı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Wangjiaying Batı İstasyonu'ndan, Güneydoğu Asya'dan gelen meyve ve kauçuk gibi yüklerle dolu bir trenin Pazar sabahı hareket etmesiyle, yeni hizmet rotası başlamış oldu.

Kunming belediye yönetiminin enformasyon ofisine göre, trenin Shanghai'a ulaşmasının 82 saat sürmesi bekleniyor.

Çin-Laos Demiryolu ile Shanghai-Kunming Demiryolu'nu birbirine bağlayan yük treni servisi, çift yönlü çalışacak.

Çin-Laos Demiryolu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında önemli bir proje. Aralık 2021'de faaliyete geçmesinden bu yana hattı kullanan trenler Laos, Tayland, Vietnam ve Myanmar gibi ülkelere yaklaşık 27 milyon ton yük taşıdı. Çin'deki 25 kadar eyalet bölgesi söz konusu demiryolu hattı boyunca sınır ötesi yük treni seferleri başlattı.