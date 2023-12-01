Çin ve İngiltere İşbirliği İçin Çağrı Yapıldı

Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin ve İngiltere'nin iş çevrelerini karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırmaya çağırdı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zheng, girişimcileri fırsatları değerlendirmeye ve yeni sonuçlar elde etmeye teşvik etti.

MANCHESTER, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, iki ülkenin iş çevrelerini karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırmaya ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye devam etmeye çağırdı.

Zheng, Çarşamba günü Londra'da düzenlenen 6. Çin-İngiltere Ekonomi ve Ticaret Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği son yıllarda istikrarlı şekilde gelişse de hala değerlendirilecek büyük bir potansiyel var" dedi.

Büyükelçi, her iki ülkedeki girişimcileri fırsatları güvenle değerlendirmeleri, kilit alanlarda karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğine odaklanmaları ve yereldeki işbirliğinden yeni sonuçlar elde etmek için yenilik yapmaları için cesaretlendirdi.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılmayı ilerletmeye kararlı olduğunu belirten Zheng, ekonomik küreselleşmeyi herkes için daha açık, kapsayıcı, dengeli ve faydalı hale getirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Büyükelçi, Çin ile Manchester kenti arasındaki işbirliğinin son yıllarda arttığını ve Çin'in şu anda Greater Manchester'ın en büyük üçüncü ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Giderek daha fazla Çinli işletmenin İngiltere'nin kuzeyindeki yatırım ve iş fırsatlarına ilgi gösterdiğine değinen Zheng, bölgedeki işbirliği projelerinin sayısının da giderek arttığına işaret etti.

İngiltere'nin İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dominic Johnson, iki ülke arasındaki ticari işbirliğini arttıracak adımların atılması gerektiği konusunda Zheng ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

Johnson, ikili ticaretin 2022 yılında 100 milyar İngiliz sterlini (126,47 milyar ABD doları) değerinde olduğunu belirterek "Çin, Manchester ya da İngiltere'nin herhangi bir yerindeki işletmelerimiz için büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

İngiltere'deki Çin Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen foruma, işbirliği için iletişim kurmak ve fırsatları değerlendirmek üzere toplumun her kesiminden 230'dan fazla temsilci katıldı.