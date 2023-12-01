Çin ve İngiltere, Hidrojen Enerjisi İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

LONDRA, 1 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2023 Çin-İngiltere Hidrojen Enerjisi İşbirliği Forumu'nda, iki ülkenin temsilcileri arasında hidrojen enerjisi sektöründe işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen foruma hükümet yetkilileri, sektör uzmanları ve yatırımcılar katıldı.

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, forumun iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabalara destek olmasını umduğunu dile getirdi.

Zheng, Çin'in hidrojen enerjisi alanındaki büyük ölçekli teslimat ve uygulama kapasitesi ile İngiltere'nin teknolojik inovasyon ve yeşil finansman alanındaki güçlü yanlarının tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Forumda söz alan Manchester Kent Konseyi Üyesi Bev Craig, hem Çin'in hem de İngiltere'nin enerji dönüşüm çabalarını artırdığını, bu durumun hidrojen enerjisi işbirliği için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Nisan 2022'de Çin'in Wuhan kenti ile Manchester arasında hidrojen sektöründe etkileşim ve işbirliği konulu bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.