Çin ve İngiltere arasında ekonomik işbirliği görüşüldü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin-İngiltere İş Konseyi Başkanı Sir Sherard Cowper-Coles ve heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği konularını görüştü.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) katılmak üzere Beijing'e gelen Çin-İngiltere İş Konseyi (CBBC) Başkanı Sir Sherard Cowper-Coles ve heyetiyle bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile sanayi ve tedarik zincirleri konusundaki uluslararası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, Çin'in kalkınma kapılarını açma politikasına olan bağlılığını sürdürdüğünü ve üst düzey dışa açılmayı kararlılıkla teşvik ettiğini söyledi.

He, Çin-İngiltere İş Konseyi'nin avantajlarını tam anlamıyla değerlendirerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alışveriş ile işbirliğini daha da güçlendirmesini umduğunu söyledi.

Toplantıya HSBC, Standard Chartered ve Astrazeneca gibi CBBC üyesi şirketlerin başkanları da katıldı.