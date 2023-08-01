Çin ve Gürcistan Arasında Ekonomi ve Ticaret Forumu Düzenlendi

Çin'in başkenti Beijing'de, Çin ve Gürcistan arasında bir ekonomi ve ticaret forumu düzenlendi. Forumda iki ülkenin işbirliği potansiyeli ele alındı ve daha fazla yatırım yapılması ve işbirliği yapılması temennisinde bulunuldu.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de, Pazartesi günü Çin ve Gürcistan arasında bir ekonomi ve ticaret forumu düzenlendi. Forumda yaklaşık 230 katılımcı, ikili işbirliği potansiyelinin araştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Forum, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlendi.

CCPIT Başkanı Ren Hongbin, iki ülkenin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Gürcistan'ın Orta Koridor planının stratejik uyumunun getirdiği fırsatları değerlendirmesi, ayrıca şarap ticareti, yatırım ve kilit önemdeki diğer alanlarda karşılıklı fayda getirecek daha yüksek kaliteli platformlar kurması temennisinde bulundu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesine daha fazla Çinli şirketin yatırım yapmasını ve ticaret, ulaşım ve lojistik, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarında kapsamlı işbirliği yapılmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Çin ve Gürcistan son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliğinde sağlam bir ilerleme kaydederken Çin, Gürcistan'ın en büyük ihracat pazarı ve üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Çin-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması, Çin ile Avrasya bölgesindeki bir ülke arasında imzalanan ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyor.¦