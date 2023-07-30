Çin ve Fransa Ekonomik ve Mali İlişkilerde İşbirliği Mutabakatı Sağladı

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Fransa Ekonomi, Maliye, Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Bruno Le Maire, Beijing'de gerçekleştirilen toplantıda Çin-Fransa ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlendiğini ve işbirliği mutabakatına varıldığını açıkladı.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Ekonomi, Maliye, Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Bruno Le Maire ile birlikte Beijing'te 9. Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda He, iki cumhurbaşkanının stratejik kılavuzluğunda Çin-Fransa ekonomik ve ticari ilişkilerinin, büyük bir direnç ve sağlam bir gelişme ivmesi sergilediğini söyledi.

He, Çin'in Fransa'yla politika iletişimini daha da güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, uluslararası ve çok taraflı ilişkilerde eşgüdümü artırmaya ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığını yeni zirvelere taşımaya hazır olduğunu belirtti.

Le Maire ise Fransa'nın Çin'le ekonomi ve finans konularında işbirliğini güçlendirmeye ve ikili ilişkileri ileri taşımaya istekli olduğunu söyledi.

Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzenlenen diyalog toplantısında 22 madde ve 57 işbirliği sonucu üzerinde mutabakata varıldı.