Çin ve Fas Tarımsal İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakat Zaptı İmzaladılar

Çin ve Fas arasında tarımsal işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasında balıkçılık, organik tarım, tarımda dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Çinli ve Faslı tarım yetkilileri arasında düzenlenen toplantının ardından iki ülke tarımsal işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huo Jing/Xinhua)

RABAT, 5 Temmuz (Xinhua) -- Fas'ın başkenti Rabat'ta Çin ve Fas arasında ikili tarımsal işbirliğini artırmaya yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı Salı günü Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian ile Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Muhammed Sadiki tarafından imzalandı.

İki ülke uzak denizlerde balıkçılık, su ürünlerini işleme teknolojisi, organik tarım, tarımda dijitalleşme, sulama teknikleri ve su yönetimi alanlarında işbirliğini artırmak üzere anlaşmaya vardı.

Çin ile Fas arasında sebze çeşitlerinin ekimi, ekim teknolojisi, veterinerlik ilaç ve aşılarına yönelik araştırma ve geliştirme alanlarındaki verimli işbirliğinden övgüyle bahseden Tang, iki ülkenin tarım konusunda güçlü benzerliklere ve tamamlayıcı niteliklere sahip olduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta tarımsal işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladıktan sonra el sıkışan Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian (solda) ve Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Muhammed Sadiki, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huo Jing/Xinhua)

Tang, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü, kurak arazide su tasarruflu tarım, deniz balıkçılığı kaynaklarının korunması, tarımsal mirasın korunması ve kullanılması konularında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Çin'in Fas'la çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Sadiki ise Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) genel direktörü olarak yeniden seçilen Çinli Qu Dongyu'yu kutladı.

Çinli konuklarına ülkesinin tarımsal durumu ve kalkınma stratejisi konusunda ayrıntılı bilgi veren Faslı bakan, mutabakat zaptının imzalanmasını Çin-Fas tarımsal işbirliği seviyesini yükseltmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendirme isteğini dile getirdi.

Fas'ın ulusal ekonomisinde tarım önemli bir rol oynuyor. Fas'ın toplam ekonomik üretiminin yüzde 15'inden fazlasını tarım oluştururken, ülkedeki işgücünün yaklaşık yüzde 40'ı tarım sektöründe istihdam ediliyor. Çin, Fas'ın en büyük yeşil çay tedarikçisi iken Fas da Çin'in en büyük ikinci çay ihraç adresi olma özelliğini taşıyor.