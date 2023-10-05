Çin ve Brezilya, yerel para birimleriyle ticari anlaşma gerçekleştirdi

Çin ve Brezilya, renminbi (RMB) cinsinden finanse edilip ödenen ve doğrudan Brezilya realine dönüştürülen bir işlem gerçekleştirerek ilk kez bir ticari anlaşmayı yerel para birimleri cinsinden tamamladı.

RİO DE JANEİRO, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Brezilya, renminbi (RMB) cinsinden finanse edilip ödenen ve doğrudan Brezilya realine dönüştürülen bir işlem gerçekleştirerek ilk kez bir ticari anlaşmayı yerel para birimleri cinsinden tamamladı.

Bank of China Brazil SA tarafından verilen bilgilere göre söz konusu ticari işlem, Brezilya'nın kağıt hamuru sektöründeki önde gelen şirketlerden biri olan Eldorado Brasil'den ihraç edilen ve Ağustos ayında Brezilya'nın Santos Limanı'ndan Çin'in Qingdao Limanı'na sevk edilen 43 kasa kağıt hamuru için yapıldı.

Finansal işlemler takip eden ay içinde gerçekleştirildi ve 28 Eylül'de Brezilya'nın para birimi cinsinden tamamlandı.

Şirket, Çinli bir ithalat şirketinin Ağustos ayında yuanı nominal sözleşme para birimi olarak kullanmasını kabul etti ve ödemenin test edilmesinde Brezilya Merkez Bankası'nı alıcı olarak belirledi.

Banka, ithalatçı tarafından RMB cinsinden hazırlanan bir vadeli akreditif aldı. Kargo belgeleri ve akreditifin tamamlanmasından sonra Brezilyalı şirket bilgilendirildi.

Söz konusu işlem, iki ülke hükümetlerinin Nisan ayında yerel para birimiyle ticareti teşvik için bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından gerçekleştirildi.