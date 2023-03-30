Çin ve Brezilya, ikili ticarette ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı

Çin ile Brezilya, kendi aralarındaki ticarette, ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya vardı.

Çin ile Brezilya, kendi aralarındaki ticarette, ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya vardı.

Brezilya Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansından (ApexBrasil) yapılan açıklamada, ocak ayında varılan ön anlaşmanın ardından yerel para birimlerinin kullanılmasının karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni düzenlemenin kur dönüştürmeden kaynaklanan maliyetleri azaltmasının, ikili ticareti ve yatırımları teşvik etmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle iki ülke aralarındaki para transferlerinde ABD doları yerine yerel para birimlerini kullanabilecek.

Transfer işlemleri, Çin'de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ve Brezilya'da Banco BOCOM BBM aracılığıyla yürütülecek.

Karar, Pekin'de düzenlenen üst düzey Çin- Brezilya İş Forumu'nun ardından duyuruldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın bu hafta Çin'i ziyaret ederek foruma katılması planlanıyordu ancak sağlık sorunları nedeniyle ziyaret belirsiz tarihe ertelenmişti.

Çin, Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 150 milyar doları aşmıştı.

Pekin yönetimi, ticari para transferlerinde yerel para birimlerinin kullanılması için daha önce Rusya ve Pakistan ile anlaşmalar yapmış, İran ve Suudi Arabistan ile de benzer düzenlemelerin gündemde olduğu bildirilmişti.