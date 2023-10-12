Çin'in Shandong eyaleti ile Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti, ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı. Sao Paulo eyalet yönetiminden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Çinli bir heyet Sao Paulo'yu ziyaret etti ve iki eyalet arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Çin ve Brezilya, ekonomik işbirliğini güçlendirmek için anlaştı

SAO PAULO, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaleti ile Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti, ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Sao Paulo eyalet yönetiminden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo Vali Yardımcısı Felicio Ramuth, anlaşmanın bir parçası olarak Pazartesi günü Çinli bir heyeti ağırladı.

Hükümet merkezinde yapılan toplantının "Shandong eyaleti ile Sao Paulo eyaleti arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığı" belirtildi.

Ramuth, günümüzde Sao Paulo'nun imtiyazlar, kamu-özel sektör ortaklıkları ve özelleştirmelerden oluşan cesur bir projesinin bulunduğunu söyledi.

Çin, 2009 yılından bu yana Brezilya'nın en büyük ticari ortağı konumunda.

Brezilya'nın en kalabalık eyaleti ve Latin Amerika'nın önde gelen finans ve sanayi merkezlerinden biri olan Sao Paulo, Brezilya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının üçte birine katkıda bulunuyor.