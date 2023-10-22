Çin ve Avustralya, Ticaret Anlaşmazlıklarını Çözmek İçin Uzlaştı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin ve Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde şarap ve rüzgar kuleleriyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için uzlaştığını belirtti. İki ülke, ticaret ortaklıklarını güçlendirmek için birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada Çin ve Avustralya'nın, şarap ve rüzgar kuleleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren anlaşmazlıkların Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde uygun şekilde çözüme kavuşturulması konusunda uzlaştığını belirtti.

Çin ve Avustralya'nın birbirleri için önemli ticaret ortakları olduğuna vurgulayan sözcü, Çin'in diyalog ve istişare yoluyla ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sağlam şekilde gelişmesini teşvik etmek için Avustralya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.