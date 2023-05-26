Çin ve Avustralya arasında 11 ticaret ve işbirliği projesi imzalandı

Çin ve Avustralya menşeli şirketler arasında toplamda 10,3 milyar yuan değerinde 11 ticaret ve işbirliği projesi anlaşması imzalandı. Projeler kaynak, gıda ve ilaç gibi alanları kapsıyor. Anlaşmalar, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret ve yatırım fuarı kapsamında imzalandı.

NANNİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Avustralya menşeli şirketler arasında toplamda 10,3 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar ABD doları) değerinde 11 ticaret ve işbirliği projesi anlaşması Perşembe günü imzalandı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Guangxi Komitesi'nin yaptığı duyuruya göre, projeler kaynak, gıda ve ilaç gibi alanları kapsıyor.

Anlaşmalar, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret ve yatırım fuarı kapsamında imzalandı. Fuar, Çin ile Avustralya arasındaki ticaret ve yatırımı desteklemek için hem Avustralya'da, hem de Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düzenleniyor.

Çin ve Avustralya'nın dahil olduğu RCEP 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. RCEP kapsamında söz konusu iki ülkeye ek olarak, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye 10 ülkenin yanısıra Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda da bulunuyor. RCEP aynı zamanda dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olma özelliğine sahip.

Guangxi bölge idaresi başkan yardımcısı Sui Guohua, Guangxi'nin, benzersiz konumunu RCEP üyeleri ile işbirliğini derinleştirmek için kullandığını söyledi. Sui, Guangxi ve Avustralya'nın karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmesi ve RCEP'in sağladığı iş fırsatlarından sonuna kadar faydalanması gerektiğini söyledi.