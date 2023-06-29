Çin ve Avrupa İş ve Teknoloji İşbirliği Fuarı Chengdu'da Başlıyor

Çin ve Avrupa'dan temsilcilerin katılacağı 17. Avrupa Birliği-Çin İş ve Teknoloji İşbirliği Fuarı, Chengdu'da düzenlenecek. Fuar, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

CHENGDU, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Avrupa'dan yetkililer, uzmanlar ve girişimcilerden oluşan 2.000'den fazla temsilci, 17. Avrupa Birliği-Çin İş ve Teknoloji İşbirliği Fuarı'na katılacak.

Fuar organizatörlerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin Uluslararası Ticaret Odası ve Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen bu fuar Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirilecek. Bu hafta düzenlenecek olan fuar, Cuma ve Cumartesi olmak üzere iki gün sürecek.

"Zorluk, Fırsat, Entegrasyon, Kalkınma" temalı fuar, Çin ile AB arasında ticaret ve yatırım alanlarında derinlemesine işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik müzakereler için kapsamlı bir platform sağlayacak.

Fuar ayrıca, Çin-Avrupa arasındaki ekonomi ve ticaret alanındaki diyalog ve işbirliğini derinleştirerek Çin-Avrupa ticaretinin geliştirilmesi için yeni fırsatların birlikte keşfedilmesini sağlayacak.

Konuklar, çevrimiçi ve fiili katılımlı etkinlikler aracılığıyla dijital ekonomi ve mesleki eğitim gibi konulara odaklanarak fikir alışverişinde bulunacak ve işbirliği arayışına girecek.

Son yıllarda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni benimseyen Chengdu, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığından faydalandı. 2022 yılında Avrupa Birliği, Chengdu'nun en büyük üç ticaret ortağından biri haline gelmişti.