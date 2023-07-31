Çin ve ASEAN Arasında 12,1 Milyar Yuanlık Ekonomik İşbirliği Projesi İmzalandı

Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşen ASEAN-Çin Büyük Körfez Ekonomik İşbirliği Forumu'nda, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ile ASEAN ülkeleri arasında 12,1 milyar yuanlık yedi ekonomik işbirliği projesi imzalandı. Ayrıca, forumda Büyük Körfez Bölgesi-ASEAN Uluslararası Ticaret Odası Birliği ve Çin-ASEAN Düşünce Kuruluşu Ortaklığı kuruldu.

SHENZHEN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ile ASEAN ülkeleri arasında 12,1 milyar yuan (yaklaşık 1,7 milyar ABD doları) değerinde yedi ekonomik işbirliği projesi Pazar günü imzalandı.

İmza töreni, 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen ve sanayi parkı inşaatı, dijital ekonomi ve tarımsal işbirliği konularının ele alındığı 2023 ASEAN-Çin Büyük Körfez Ekonomik İşbirliği (Qianhai) Forumu sırasında yapıldı.

Forumda, Büyük Körfez Bölgesi-ASEAN Uluslararası Ticaret Odası Birliği ve Çin-ASEAN Düşünce Kuruluşu Ortaklığı kuruldu. Forumda ayrıca, Büyük Körfez Bölgesi ile ASEAN ülkeleri arasında daha yakın ekonomik işbirliğini hedefleyen bir inisiyatif başlatıldı.

İnisiyatif, ekonomik işbirliğinin artırılmasını ve halklar arası bağlantıların güçlendirilmesini amaçlıyor. Atılacak adımlar arasında Çin-ASEAN Merkezi'nin Shenzhen'de bir temsilcilik kurmasının desteklenmesi, Büyük Körfez Bölgesi-ASEAN Endüstriyel Kalkınma Yatırım Fonu'nun kurulmasına yönelik araştırma yapılması, "Büyük Körfez Bölgesi-ASEAN Gençlik İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması" düzenlenmesi ve her iki taraftan üniversiteler, düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları arasında işbirliği için bir ağ kurulması yer alıyor.

ASEAN'a üye 10 ülkenin hükümetlerinden, Çin'deki diplomatik kurumlardan, ticaret odalarından, düşünce kuruluşlarından ve işletmelerden temsilcilerin de aralarında bulunduğu 150'den fazla yabancı konuk foruma katıldı.