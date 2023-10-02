Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Almanya ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığa daha fazla pozitif enerji getirmek istediklerini belirtti. Çin-Almanya Üst Düzey Mali Diyaloğu'nda liderler, önemli mutabakatların hayata geçirilmesi için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin ve Almanya, işbirliğini derinleştirmek için adımlar atıyor

FRANKFURT, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in Almanya ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığa daha fazla pozitif enerji getirmeye istekli olduğunu belirtti.

He, Pazar günü Frankfurt'ta düzenlenen 3. Çin-Almanya Üst Düzey Mali Diyaloğu'nda bu ifadeleri kullandı. Ülkelerinin söz konusu diyalogdaki liderleri olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner diyaloğa eş başkanlık yaptı.

He, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için Almanya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Lindner ise Almanya'nın Çin ile finans ve ekonomi alanlarında tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve Almanya-Çin ilişkilerinin gelişimini ilerletmeye istekli olduğunu ifade etti.

İki taraf ayrıca makroekonomi meseleleri, küresel ekonomi yönetimi ve Çin-Almanya mali işbirliği konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Diyalogda bir dizi uzlaşıya varan taraflar, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etti.

He ve Lindner, diyalog çerçevesinde birlikte Çin-Almanya Mali Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı.