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Çin ve Almanya Arasında Finansal Diyalog Toplantısı Düzenlenecek

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Almanya arasında varılan mutabakat üzerine 3. Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog Toplantısı'nın 1 Ekim'de Almanya'da yapılacağını duyurdu. Toplantıya Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner eş başkanlık edecek.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Almanya arasında varılan mutabakat üzerine 3. Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog Toplantısı'nın 1 Ekim'de Almanya'da yapılacağını duyurdu.

Mao, Perşembe günü yaptığı açıklamada toplantıya, ülkelerinin diyalog sürecindeki temsilcileri olarak Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in eş başkanlık edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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