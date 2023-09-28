Çin ve Almanya Arasında Finansal Diyalog Toplantısı Düzenlenecek
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Almanya arasında varılan mutabakat üzerine 3. Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog Toplantısı'nın 1 Ekim'de Almanya'da yapılacağını duyurdu. Toplantıya Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner eş başkanlık edecek.
BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Almanya arasında varılan mutabakat üzerine 3. Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog Toplantısı'nın 1 Ekim'de Almanya'da yapılacağını duyurdu.
Mao, Perşembe günü yaptığı açıklamada toplantıya, ülkelerinin diyalog sürecindeki temsilcileri olarak Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in eş başkanlık edeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi