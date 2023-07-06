Çin ve Afganistan Arasında Yeni Bir Yük Treni Rotası Başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'dan hareket eden bir yük treni, Afganistan'ın Hayratan kentine doğru yola çıktı. Tren, otomobil parçaları, mobilya, ofis malzemeleri ve mekanik ekipman taşıyor. Bu yeni yük rotası, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve diğer Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirecek.

LANZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'daki bir yük treninin, Afganistan'ın Hayratan kentine doğru Çarşamba günü yola çıkmasıyla, iki ülke arasında yeni bir yük treni rotası başlamış oldu.

Yük treni, 1,5 milyon ABD doları değerindeki otomobil parçaları, mobilya, ofis malzemeleri ve mekanik ekipmanla dolu 39 konteyner taşıyor.

Lanzhou'daki Dongchuan Lojistik Merkezinden hareket eden tren, önce Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentine ulaşacak. Tren buraya ulaştığında mallar, Kırgızistan'a nakledilmek üzere kamyonlara aktarılacak. Bu işlemlerin ardından mallar yeniden demiryolu ile Afganistan'ın Hayratan kentine doğru yola çıkacak.

Nakliye hizmetini yürüten şirketlerden birine göre, bu yeni yük rotasının başarıyla açılması Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve Kuşak ve Yol güzergahındaki diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile etkileşimi daha da güçlendirecek.

Çin'in kuzeybatısında yer alan bir ulaşım merkezi olan Lanzhou, şu anda 20'den fazla ülkede 30'dan fazla şehre uluslararası tren seferleri başlatmış durumda.