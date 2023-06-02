Çin ve ABD Ticaret Yetkilileri İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaştı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve ABD ticaret yetkililerinin, ikili ekonomi ve ticaret ilişkilerinin önemine vurgu yaparak etkileşimi sürdürme ve güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve ABD ticaret yetkililerinin, ikili ekonomi ve ticaret ilişkilerinin önemine vurgu yaparak etkileşimi sürdürme ve güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Geçen hafta Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak için ABD'de bulunan Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşmüştü.

Shu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında iki tarafın, ekonomik ve ticari endişeleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak olası işbirliği alanlarını ele aldıklarını söyledi.

Shu, ülkesinin, ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde Çin'le çalışarak farklılıkları yönetmesini ve iki ülkeye ve halklarına fayda sağlayacak ve küresel ekonomik kalkınmayı teşvik edecek şekilde ikili pragmatik ekonomi ve ticaret işbirliğini koruyup derinleştirmesini beklediğini belirtti.

Sözcü, ABD tarafının uyguladığı yarı iletken sektörü politikası ve ihracat kontrolünün, Çin'in önde gelen ekonomik ve ticari endişeleri arasında yer aldığını ve görüşmelerde Çin tarafının bu önemli konuları gündeme getirdiğini vurguladı.

Shu, yetkililerin mesele hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve görüşmeleri devam ettirme konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.